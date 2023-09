Bando per il centro sportivo. Si cerca un gestore per l’area di Bagnore

A Santa Fiora il comune cerca un nuovo gestore dell’impianto sportivo polivalente di Bagnore e ha pubblicato un avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’affidamento. La scadenza, entro il quale è possibile presentare le manifestazioni di interesse, è stata fissata entro e non oltre le 12 del 20 settembre e per consultare e scaricare l’intera documentazione di gara basta andare sul sito del comune. "L’affidamento - spiegano dal comune di Santa Fiora - riguarda la gestione, l’utilizzo, la custodia, la conservazione ed il miglioramento delle strutture e dell’impianto sportivo indicato, per finalità sportive e di aggregazione sociale". Ma chi può presentare domanda? i soggetti ammessi alla gestione della struttura possono essere società ed associazioni sportive dilettantistiche, che svolgano attività senza finalità di lucro di un’attività sportiva. Nello specifico possono essere: associazione sportiva priva di personalità giuridica oppure con personalità giuridica di diritto privato; società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro. Infine enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI al momento della presentazione dell’offerta. Negli anni la struttura polivalente di Bagnore (frazione del comune di Santa FIora) ha svolto un ruolo centrale per quanto riguarda lo sport e diffusione delle discipline sportive sull’intero territorio comunale. La struttura infatti, situata su strada, è di facile accesso per tutti coloro che ne vogliano usufruire, in passato ha ospitato anche progetti, sempre legati allo sport che hanno coinvolto giovani con difficoltà e disabilità. Un luogo quindi anche di inclusione sociale, non solo uno spazio dove fare sport.

Nicola CIuffoletti