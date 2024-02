Bando del terzo settore. Ecco i progetti vincitori

L’unione fa la forza. Annunciati i quattordici progetti beneficiari del bando erogato dall’Amministrazione comunale a favore di enti del terzo settore operanti nel sociale e nel socio assistenziale con il finanziamento di 82.763 euro. Hanno partecipato in 43 associazioni iscritte al Registro unico del terzo settore. Ad annunciare i progetti premiati il sindaco Anton Francesco Vivarelli Colonna e l’assessora al sociale Sara Minozzi e le associazioni. "L’amministrazione – ha detto il sindaco – ha voluto premiare l’integrazione dei soggetti in difficoltà di vario genere e sopratutto prevedendo la sinergia tra associazioni".

"C’è stato un aumento di progetti presentati – ha detto l’assessora Minozzi –. La diversità ci rende ricchi". Ecco le associazioni vincitrici: Iron Mamme Autismo Odv (presidente Simona Vasile) con il progetto "Sabato Outdoor 2023/2024" finanziati 6.778 euro; Le Querce di Mamre Odv (presidente Pietro Mondì) con "Abita -Azione" finanziati 7mila euro, L’altra città Ets (responsabile Andrea Caldelli) con "Dalla terra alla tavola finanziati 7mila euro, Associazione Italiana Persone Down Aps sezione di Grosseto (presidente Sara Restante) con il progetto "Sani e Belli" finanziati 7mila euro, Abio Odv (presidente Stefania Guarrera) con "Zainetti dell’accoglienza Abio" finanziati 3.710 euro, La ronda della carità e della solidarietà Odv (presidente Mirko Santiccioli) con "Pasteggiando di sera per Grosseto" finanziati 3.750 euro, Movimento per la vita,-Centro di aiuto alla vita Odv (presidente LIna Pettinari)con il progetto "Comunità accogliente per la madre e il bambino" finanziati 6.225 euro, Tutto possibile Aps con "Acqua sole terra no limits" (presidente Massimo Lattanzi) finanziati 6.600 euro , Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (presidente Piercasrlo Pennacchini) con "Nessuno escluso! Campagna itinerante di prevenzione" finanziati 6.750 euro, Oasi Grosseto Odv ( presidente Roberta Cosimi) con il progetto "Riprendo la mia vita" finanziati 7mila euro, UniTre Università delle Trza Età (presidente Elisa Ginanneschi) "Story telling e lettura scenica" finanziati 2.250 euro, A.Tra.C.To. Odv (presidente Ivana Cannoni) con il progetto "Il filo e i colori, arte e mestieri: Laboratorio di inclusione e integrazione per persone con disabilità" finanziati 6.750 euro, la Deceris Aps (presidente Gino Tornusciolo) con "Progetto Sociale a sostegno delle famiglie – distribuzione alimentare" finanziati 7.000 euro, Insieme Aps con "Insieme: Terra, Acqua, Fuoco e colori" (presidente Carlo Ronconi) finanziati 4.950 euro.

Maria Vittoria Gaviano