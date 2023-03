Bando ’Custodi della Montagna’ Ecco i progetti ammessi

Sono state pubblicate le graduatorie del bando "Custodi della Montagna". Destinato a favorire il rilancio delle zone montane e con una dotazione finanziaria superiore a 5 milioni di euro, ha visto la presentazione di ben 422 domande: 277 quelle ammissibili a finanziamento, 58 le ammesse con riserva, 87 le non ammissibili. Analizzando le graduatorie, rispetto alla ripartizione delle domande per provincia, Grosseto con 73 domande totali e 51 ammesse è seconda solo a Lucca (102 domande e 68 quelle ammesse). Lo stesso vale per la ripartizione delle risorse per provincia, la fetta più consistente vede ancora Lucca in testa (1.097.000 euro tra ammesse e ammesse con riserva), quindi Grosseto (777 mila euro). Il bando puntava a sostenere l’avvio o la riorganizzazione di attività di piccole, medie e micro imprese nei comuni montani. Oltre a promuovere la firma di patti di comunità per la cura dei boschi e biodiversità. Ecco la ripartizione provinciale del progetti ammessi a finanziamento: 10 ad Arcidosso, 9 a Castel del Piano, 4 Castell’Azzara, 1 Massa Marittima, Montieri, Monterotondo e Sorano, 6 a Raccalbegna e Semproniano, 9 Santa Fiora e 3 Seggiano. "La risposta al bando – ha detto l’assessore alle attività produttive Leonardo Marras – è stata ottima, a riprova della volontà di tante piccole realtà periferiche di voler rivitalizzare il proprio tessuto economico, sociale ed ambientale. Tante di queste zone hanno sperimentato, specialmente in anni recenti, fenomeni di spopolamento, causati dall’invecchiamento della popolazione".

Nicola Ciuffoletti