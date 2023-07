"Bandiera della Rete dei Comuni Sostenibili"

C‘è anche Follonica tra le città che hanno preso parte al "CaterRaduno" 2023 di Pesaro. Nella sala della Repubblica del Teatro Rossini, la Rete dei Comuni Sostenibili ha ospitato i racconti delle buone pratiche portate dai comuni italiani aderenti all’associazione. Lo scopo è stato mettere l’accento sul lato pratico e concreto degli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite con la "Bandiera delle Buone Pratiche Sostenibili". La ricevono i comuni che hanno partecipato al progetto Comuni Sostenibili On the road e a chi si contraddistingue per le "best practices" realizzate nei rispettivi territori, e Follonica è tra questi. Il progetto "Energia alla Spina" è nato per aiutare le cittadine e i cittadini a sostenere il caro bollette e prevede lo stanziamento di un contributo per l’acquisto di impianti fotovoltaici. L’installazione di un impianto fotovoltaico tradizionale non è infatti alla portata di tutti, e così il Comune ha voluto costituire un fondo destinato all’erogazione di contributi per la parziale copertura della spesa di acquisto.