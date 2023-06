Bandiera Blu Doppia cerimonia con accuse a Rai Tre

Si è tenuta ieri pomeriggio la cerimonia di consegna dei riconoscimenti alle spiagge di Marina di Grosseto e Principina a Mare. In entrambe le località la Bandiera Blu è prima volata sul mare, con l’emozionante sottofondo musicale della Società Filarmonica Città di Grosseto, per poi essere innalzata davanti ai numerosi turisti e concittadini.

Presenti ai diversi eventi il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’Ambiente, Erika Vanelli.

"L’Amministrazione comunale è fiera di aver ottenuto anche quest’anno il rinomato riconoscimento della Bandiera Blu – hanno dichiarato –. Il lavoro atto alla valorizzazione del mare e delle spiagge, svolto dal Comune e da tutti i suoi collaboratori, è stato ed è fondamentale. Tra i parametri che le nostre coste rispettano e per il quale sono state premiate troviamo sicuramente le acque pulite. A seguire ci sono poi la gestione dei rifiuti, i servizi di sicurezza e salvataggio, la depurazione delle acque reflue, i servizi al turista, la cura dell’arredo e il decoro urbano". E il sindaco, con un post sui social, ha quindi poi criticato in maniera molto aspra la trasmissione "Mi manda Rai tre" per la puntata proprio sulla questione della qualità del mare del litorale grossetano.

"Il Comune di Grosseto e i Balneari della Maremma Grossetana – dice il sindaco – si uniscono per difendere la qualità della nostra costa. Stiamo infatti valutando la possibilità di ricorrere alle vie legali per tutelare i turisti, i grossetani e gli operatori balneari che da anni lavorano e hanno lavorato per l’ottenimento di un’immagine fatta di qualità e servizi. La Bandiera Blu certifica in modo inequivocabile la qualità delle acque. Pulite e costantemente monitorate. Non possiamo accettare una simile disinformazione di bassissima lega".