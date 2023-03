Bancomat intercettato Correntista risarcita

La banca aveva inviato al domicilio della cliente il nuovo Bancomat e i malviventi l’avevano intercettato prima che arrivasse a destinazione, prelevando circa 2.400 euro. La banca si era opposta alla richiesta di risarcimento, ma l’arbitro bancario finanziario ha condannato l’istituto bancario a restituire la somma alla correntista. È quanto ha disposto il collegio di Bologna dell’Arbitro bancario finanziario, condannando una banca alla restituzione di circa 2.400 euro a una correntista di Grosseto per prelievi con un Bancomat che era stato intercettato dai malviventi e poi utilizzato. "Secondo l’Abf infatti – dichiarano da Confconsumatori – i fattori di responsabilità per la banca sono due. I rischi derivanti dalla spedizione di uno strumento di pagamento o delle credenziali di sicurezza personalizzate sono a carico del prestatore di servizi di pagamento, come prevede l’articolo 8 comma 2, numero 11 del 2010". E una grossetana riceverà il rimborso di quanto le è stato sottratto alcuni mesi fa dal proprio conto.