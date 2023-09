Bancarotta fraudolenta a Grosseto: Tre condanne a Quattro Anni di Reclusione

Quattro anni di reclusione, pagamento delle spese processuali, interdizione dai pubblici uffici per cinque anni e divieto di esercitare uffici direttivi in qualsiasi impresa per dieci anni.

E’ questa la sentenza firmata dal Gup Adolfo Di Zenzo nei confronti di Andrea e Massimo Brizzi (amministratori della Brizzi Escavazioni Srl) e Alessio Fontani (liquidatore della stessa società) finiti a processo con l’accusa di bancarotta fraudolenta.

Secondo il giudice, infatti, i tre si sono resi responsabili di "distrazione di beni societari e di scritture contabili".

La "Brizzi Escavazioni Srl" fu messa in liquidazione dai fratelli nel 2015 perché aveva uno stato di insolvenza non più recuperabile e il procedimento fu affidato appunto a Fontani il quale chiese l’ammissione al concordato preventivo che nel 2020 il Tribunale però respinse: fu dichiarato quindi il fallimento con uno stato passivo di oltre 10 milioni di euro. Secondo la ricostruzione fatta dalla Procura, parte del passivo derivava anche dai compensi percepiti dagli amministratori quando la società era però già in uno stato di crisi profonda e nei 10 anni precedenti al fallimento le scritture contabili erano state tenute in modo da rendere difficile la ricostruzione del patrimonio. In più, sostiene il giudice, dal 2014 sarebbe iniziata una cessione dei beni aziendali (autocarri e macchinari vari) senza che quanto ricavato fosse stato utilizzato per saldare i creditori. Il giudice ha poi contestato un’operazione conclusa fra la "Brizzi Escavazioni" e la "Edilbrizzi Srl" (società partecipata della prima) per un prestito di denaro e sottoscrizione di garanzie per l’acquisto della cava La Lena di Campagnatico.