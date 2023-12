Banca Tema e Uisp sono al fianco di Abio

Un altro importante appuntamento di solidarietà targato Uisp, Banca Tema e Tema Vita. E’ stato un successo, e ha permesso di raccogliere 1.300 euro a favore dell’associazione Abio, il torneo di burraco disputato nella sede centrale dell’istituto di credito, in corso Carducci. Venti tavoli, 80 giocatori, con tanti premi offerti da Banca Tema, a partire da quelli vinti dalle prime quattro coppie classificate. Carla Camici e Fiorella Querci sul gradino più alto del podio, Tecla Orabona Dell’Aversana e Luciana Rosella seconde, Marina Di Carlo e Mirella Barbagli terze, Concetta Mazzuoli e Cristina Scuffiotti quarte.

"Siamo stati particolarmente felici di ospitare questo torneo – dice Fabio Becherini, direttore generale di Banca Tema –. Vorremmo che la banca diventasse un luogo sempre più aperto, non solo per attività finanziarie ma anche per beneficenza. Un luogo in cui si possa fare dibattito, cultura e raccolta fondi, attraverso la partecipazione viva e spontanea di persone che stanno donando anche più di quanto era richiesta. Quello con la Uisp è un sodalizio che va avanti da tempo con reciproca soddisfazione. Siamo una banca di sport che sostiene tante iniziative durante tutto l’anno, una parte fondamentale della nostra attività sul territorio".

"E’ un’iniziativa che ormai da anni portiamo avanti con Uisp – Francesco Gentili, vicepresidente di Tema Vita – per noi è importante creare occasioni di sviluppo e di crescita per il territorio. Il ricavato dell’evento è tutto per Abio e per l’importante progetto per il reparto di Pediatria dell’ospedale Misericordia".

"L’umanizzazione della Pediatria che ha in mente Abio è davvero una splendida idea – conferma Maria Teresa Ferrini di Uisp solidarietà –. Un reparto a misura di bambino sarà davvero un vanto per la nostra comunità. I grossetani hanno il cuore grande e anche stavolta hanno risposto presente. La Uisp è sempre in prima linea per le associazioni, il burraco è ormai una delle attività di punta del settore solidarietà. Il gioco rappresenta anche un momento di ritrovo e di solidarietà".