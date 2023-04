Bambini all’asilo: con "Nidi gratis" ci sono sostegni alle famiglie

Anche per le famiglie amiatine è tempo di scegliere i nidi d’infanzia per i propri bambini. Intanto l’Unione dei Comuni dell’Amiata Grossetana ricorda ai genitori interessati la "misura nidi gratis". La Regione Toscana ha introdotto, grazie al contributo del Fondo Sociale Europeo, la gratuità dei nidi di infanzia per una vasta platea di beneficiari. L’obiettivo è di coniugare l’elevata qualità dei servizi educativi regionali per l’infanzia con la più ampia accessibilità da parte delle famiglie.

Sull’Amiata la misura interessa ai genitori che intendono inscrivere i propri figli ai nidi di Arcidosso e Santa Fiora. Ai benefici regionali possono accedere i nuclei familiari con bambini e bambine residenti in Toscana, fino a 3 anni, con Isee fino a 35mila euro. La domanda "Nido gratis" dovrà essere presentata sull’apposito applicativo regionale dal mese di maggio a fine giugno, lo sconto regionale si applica alle famiglie a cui viene assegnato, per la quota che eccede il contributo rimborsabile da Inps, fino ad un massimo di 527,27 euro per ciascuna mensilità. La cooperativa Il Quadrifoglio che ha in affidamento dall’Unione dei Comuni la gestione dei nidi pubblici dell’Amiata ha stilato il calendario degli "Open day", ovvero i giorni in cui i genitori potranno andare in visita per conoscere la struttura e le attività svolte. Venerdì 12 maggio, dalle 16 alle 18, sarà visitabile il nido di Santa Fiora e martedì 23 maggio, sempre nel solito orario, quello di Arcidosso. Sull’Amiata Il Quadrifoglio gestisce il nido comunale a Cinigiano e qui l’Open day è in programma martedì 9 maggio, dalle 16 alle 18. A Castel del Piano è presente anche "Nonna Balena", un centro educativo 0-6 anni privato conosciuto per la qualità dei servizi offerti ma che, almeno per questo primo anno della misura regionale, non sarà tra le strutture aderenti all’iniziativa.