Balotti: "Danni ingenti ai grani Il raccolto è forse compromesso"

"Da quanta pioggia è caduta dobbiamo adesso vedere i danni, quando riusciremo ad entrare nei campi. E soltanto dopo sarà possibile fare una stima precisa". Inizia così Luciano Balotti, imprenditore cerealicolo maremmano che ha la sua azienda tra i Comuni di Orbetello e Capalbio. "Eravamo pronti per la trebbiatura dei cereali – aggiunge – ma ci siamo dovuti fermare. E poi dovremo controllare, oltre alla qualità del grano anche la qualità".

Nella sua azienda ha 25 ettari di grano duro, poi trifoglio da seme. "I problemi non riguardano solo la mia azienda, ma anche quelle di tutta la zona – aggiunge – purtroppo oltre la pioggia abbiamo dovuto registrare una serie di grandinate a macchia di leopardo che hanno compromesso alcuni vigneti. Fortunatamente non in modo serio anche perchè le viti erano ancora indietro e dunque speriamo che il raccolto si sia salvato. La stessa cosa non si può dire il fieno da foraggio. Ci sono aziende che hanno dovuto abbandonare l’idea di venderlo, quindi si può capire che la zootecnia avrà dei problemi seri". Sui cereali spiega meglio: "Chi aveva un’azienda biologica, tutta l’acqua che è piovuta nel grano ha fatto crescere l’erba. Questo fa sì che la raccolta sia complicata e in alcuni casi quasi impossibile". Chiude sui prezzi. "Servono prezzi congrui per noi agricoltori: si stima che il grano verrà pagato 250 euro a tonnellata in meno. E come facciamo ad andare avanti? I prezzi per la semina sono raddoppiati, dal gasolio, ai concimi fino alle stesse semine. Rischiamo di andare in perdita quando vendiamo il raccolto – chiude Balotti –. Se poi ci si mette anche il tempo allora la situazione si fa complicata davvero".