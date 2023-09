Balocchi: "Bene gli eventi estivi a Santa Fiora" - Turismo, Arte e Cultura

È tempo di bilanci, soprattutto sui numeri che hanno caratterizzato l’estate. Premettendo che i dati ancora non sono stati elaborati, il sindaco di Santa Fiora, Federico Balocchi si dice soddisfatto dei numeri registrati in occasione degli eventi.

"È stata un’estate sicuramente positiva per Santa Fiora – commenta Balocchi – con eventi di alto livello che hanno animato il borgo, garantendo un’offerta variegata, di qualità e continua. Diversi gli appuntamenti clou che ci hanno regalato un bel colpo d’occhio, in termini di partecipazione. In un contesto generale di crisi del turismo, aggravato, da fine aprile in poi, da mesi di maltempo, non possiamo che essere soddisfatti delle presenze a Santa Fiora".

Il risultato ottenuto è frutto di una collaborazione tra più soggetti. "Tutti hanno lavorato all’unisono per raggiungere un comune obiettivo: quello di dimostrare che il nostro è un territorio vivo e vivace – prosegue il sindaco –. Dai grandi artisti del Festival ai grandi nomi della musica giovanile, dalle proposte per i bambini e per le famiglie all’arte, all’importante evento espositivo della Madonna di Luca della Robbia e poi la presentazione dei libri con la partecipazione di autori ed editori di respiro nazionale, senza dimenticare le nostre sagre e feste tradizionali".

Gli eventi che sono stati proposti a Santa Fiora non sono semplicemente un’occasione di intrattenimento, ma hanno l’ambizione di richiamare turisti che poi si trattengono sull’Amiata. "Per questa ragione – conclude Balocchi – il gradimento registrato dalle manifestazioni estive di Santa Fiora ci fa ben sperare anche sui risultati che possiamo aver ottenuto in termini di arrivi e di presenze turistiche".