Balneari, quasi tre milioni. In Maremma 800mila euro

GROSSETO

A pochi mesi dalla riapertura degli ombrelloni per una nuova stagione estiva, la Regione Toscana ha approvato una delibera che stanzia 2 milioni di contributo per le per le opere di manutenzione, ripristino e rimodellamento stagionale degli arenili. In totale si parla di 2,8 milioni di interventi sulle spiagge toscane e di questi 905mila euro serviranno per fare manutenzione in alcuni tratti del litorale grossetano. In provincia di Grosseto a beneficiare del contributo regionale sono i litorali di Capalbio, Follonica, Castiglion della Pescaia, Monte Argentario e Scarlino per un totale di oquasi 800mila euro di finanziamenti.

"Questi interventi da 2 milioni confermano l’azione costante della Regione volta a proteggere e valorizzare le nostre coste attraverso interventi mirati- dichiara il governatore della Toscana Eugenio Giani- uno sforzo che darà i suoi frutti in tempi brevissimi, prima dell’inizio della prossima stagione balneare, con evidenti benefici sia sotto il profilo ambientale che turistico". Gli interventi finanziati, d’altro canto, interessano progetti ritenuti prioritari proprio dai Comuni. Al comune di Scarlino sono arrivati dalla Regione 119.792,28 euro più il cofinanziamento di 30.207,72 euro. I fondi saranno usati per attività di riprofilatura stagionale del litorale. Al comune di Capalbio sono stati stanziati 120mila euro (più 30mila euro di cofinanziamento) per intervenire con attività di manutenzione dell’arenile in località la Torba. Per i lavori straordinari di ripristino degli arenili nei tratti di costa a Punta Ala (comune di Castiglione della Pescaia) la Regione ha stanziato 84mila euro (più il cofinanziamento di 21mila euro). In fine sono in programma lavori anche nel comune di Follonica dove è prevista anche nel litorale del Golfo la riprofilatura per un importo totale di 500mila euro, 400 di questi finanziati dall’ente regionale. Nel comune di Monte Argentario, in località Pozzarello, in prossimità dei Bagni di Diocleziano è in programma un’attività di riprofilatura. Costo totale dell’intervento 79.600 euro di cui 63.680 euro è un contributo regionale.

Un aspetto evidenziato dall’assessora regionale all’Ambiente, Monia Monni è: "Si tratta di opere di manutenzione che contribuiscono all’adattamento delle nostre coste ai cambiamenti climatici in atto e alla tutela del nostro ecosistema - ha commentato Monni - . Al tempo stesso, mirano a garantire una corretta fruizione delle spiagge e del litorale già a partire dalla primavera". Poi l’assessore regionale Monni conclude: "Non a caso, la conclusione dei lavori è prevista, nella maggior parte dei casi, entro la fine di maggio". Come confermato da Monni, anche i lavori previsti in provincia di Grosseto hanno tutti come data di fine il mese di maggio. L’obiettivo è dunque avere per l’inizio della stagione estiva spiagge pronte ed accoglienti per i tanti turisti che giungeranno in Maremma.

N.C.