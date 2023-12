Balneari: Ok dal Consiglio di Stato

La sentenza del Consiglio di Stato conferma la sentenza del Tar Toscana del 18 ottobre 2021, che aveva ritenuto legittima la procedura adottata dal Comune di Castiglione della Pescaia per l’estensione temporale della durata delle concessione demaniali marittime per finalità turistico ricreative. In particolare il Comune nel 2020, ai sensi del Regolamento di Attuazione del Codice della Navigazione, aveva optato per la pubblicazione delle istanze di estensione del periodo di durata delle concessioni pervenute da 56 titolari. Nel periodo di pubblicazione, di 20 giorni, perveniva una sola manifestazione di interesse da parte di una società nei confronti di tre concessioni demaniali, a seguito della quale il Comune procedeva al rilascio di licenza suppletiva per l’estensione temporale di quindici anni della durata delle concessioni demaniali pubblicate.

"La sentenza – affermano il sindaco Elena Nappi e il vicesindaco Federico Mazzarello (nella foto insieme) – conferma ancora una volta come la linea intrapresa dagli uffici comunali sulle tematiche demaniali è amministrativamente solida e giuridicamente ben radicata. Questa vittoria legittima ulteriormente l’operato dell’Amministrazione comunale ponendo solide basi sulle quali redigere il Piano della costa in lavorazione in questi mesi".