Balestro tra luci e ombre Il rammarico del sindaco "Piazza a numero chiuso Parlerò col prefetto"

"È stata una bella edizione, con tanta affluenza, arricchita tra l’altro dalla presenza dei balestrieri della Compagnia Notre Dame, della città di Dinant, che sono venuti dal Belgio con i quali abbiamo sottoscritto la carta dell’amicizia". E’ soddisfatto Marcello Giuntini, primo cittadino di Massa Marittima, il giorno dopo la grande giornata del Balestro del Girifalco che ha portato nella sua città migliaia di persone. "Purtroppo, c’è stata anche una nota dolente: la piazza ha fatto il sold out velocemente, e molte persone, sia cittadini massetani che turisti, non sono riuscite ad entrare e non hanno potuto assistere alla manifestazione, perché la normativa sull’accessibilità della piazza, che ci viene imposta per garantire la sicurezza, è sempre più stringente e rigida, e quest’anno ha previsto una riduzione ulteriore di posti disponibili, rispetto allo scorso anno, che già erano in diminuzione – ha aggiunto – Queste regole ci preoccupano tantissimo perché rischiano di compromettere il futuro della manifestazione, visto che oltre a produrre malumori comprensibili nei cittadini, si traducono in meno biglietti disponibili e quindi minori entrate a sostegno dell’evento, a fronte delle spese che invece aumentano, poiché viene richiesto più personale sia per la sorveglianza che per l’antincendio". Sono infatti in molti a sostenere che nei confronti di altre manifestazioni non vengono applicate le regole in modo così rigido e c’è molta più elasticità. "Considerando che l’edizione di maggio storicamente è quella che fa numeri più piccoli, siamo molto preoccupati su come affrontare il Balestro di agosto, in cui le presenze saranno molto più elevate – chiude il primo cittadino – Quindi, da una parte esprimo soddisfazione per come è andata, ma dall’altra provo rammarico perché queste regole così severe ci mettono in forte difficoltà. Sto ricevendo pressioni dai Terzieri per chiedere l’intervento del Prefetto, che contatterò nei prossimi giorni, per cercare una possibile soluzione, in quanto troviamo assurdo che una manifestazione storica come il Balestro del Girifalco, che è tra le più antiche e longeve della provincia di Grosseto, così sentita dalla popolazione locale e così amata dai turisti, e quindi con un grande valore e un enorme potenziale, rischi di venire definitivamente compromessa".