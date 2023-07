Balestro, serata no e il titolo sfugge

Trasferta amara per i Balestrieri di Massa Marittima saliti a Volterra per giocarsi (contro i padroni di casa ed i tiratori scelti di Lucca, Pisa e della Repubblica di San Marino) il titolo di Re della Balestra 2023, per l’ edizione numero 56 di questa spettacolare manifestazione. Anche il titolo a squadre, che era appannaggio dei massetani che lo avevano conquistato lo scorso anno, non ha visto la riconferma dei colori metalliferi ed ha preso la strada del Monte Titano. Il pubblico ha salutato con un caloroso applauso il lucchese Paolo Teani che, con un centro perfetto, ha deciso in suo favore il torneo. Sul banco di tiro, per la finalissima, Massa Marittima presentava Alessandro Gasperi, Giavan Battista Zanchini e Tommaso Pesci. Sfortunati i campioni massetani nella gara a squadre superati da quelli di San Marino per un solo punto: 289 contro 288. A fronte delle emozioni regalate dalla sfida, il pubblico però ha sottolineato l’insofferenza per la lentezza dell’andamento delle prestazioni dei tiratori.

Roberto Pieralli