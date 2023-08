Balestro, è tutto pronto Oggi si presenta il Palio

Il Balestro del Girifalco si accende. Oggi è la giornata di pre-balestro, con la consueta cerimonia in programma alle 11, nel palazzo dell’Abbondanza, per la presentazione della dedicazione e del Palio che quest’anno è stato disegnato dall’artista Lapo Simeoni. Alle 18,45 in piazza Garibaldi, si terrà la lettura del bando, l’esibizione della Compagnia degli Sbandieratori e l’estrazione dell’ordine di tiro. Domani alle 21, da piazza XXIV Maggio partirà il corteo storico per raggiungere piazza Garibaldi dove alle 21,30 inizierà la 127ma edizione del Balestro del Girifalco.

La prevendita dei biglietti per le tribune è già stata chiusa perchè sono già esauriti tutti i posti. Saranno invece disponibili i biglietti destinati alle scalinate fino al raggiungimento della capienza massima consentita per legge. Una volta terminati, sempre allo stesso costo, rimarranno i posti in piedi dietro le transenne.

"Il Balestro è una gara avvincente – commenta Angelo Soldatini, rettore della Società dei Terzieri Massetani –. Ogni edizione ha una sua storia, unica e irripetibile. Anche quest’anno è un appuntamento molto sentito e atteso, sono giorni nei quali si riaccende la rivalità fra i Terzieri provocata dall’agonismo.

"I Terzieri hanno tanti significati legati alla loro vita, sociali, solidaristici, formativi – aggiunge Soldatini –. Ma nel giorno del Balestro prevale su tutto l’agonismo, la voglia di vincere la gara". Agonismo e voglia di vioncere che non mancheranno certo anche in questa edizione. "Quest’anno roviamo i Terzieri di Borgo e Cittanova appaiati a quota 44 vittorie – chiude il rettore – ; la voglia di raggiungere il primato e conquistare la 45ma vittoria per salire in testa alla classifica della storia della manifestazione è tanta. Il Terziere di Cittavecchia, esaltato dall’ultimo trionfo, arrivato nelmese di maggio, sicuramente vorrà ripetersi: l’obiettivo è bissare il successo e fare suo tutto il 2023".