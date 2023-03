Balestro del Girifalco Don Milani e Avis "Dediche nobili tra storia e tradizione"

Con le dedicazioni dei due balestri del Girifalco il Magistrato della Società dei Terzieri ha ufficializzato l’inizio dell’anno sociale 2023. Una decisione importante e necessaria a cui è legato il bando dell’Amministrazione per la realizzazione del palio del 126° Balestro che si disputerà domenica 28 maggio. Il Balestro intitolato a san Bernardino vede quest’anno l’abbinamento della dedicazione a don Lorenzo Milani: "San Bernardino e don Milani due profeti del loro tempo" nel centenario della nascita di don Milani avvenuta il 27 maggio 1923. "Una felice coincidenza –sottolinea il Rettore Angelo Soldatini – che vede la disputa del Balestro proprio il giorno successivo alla nascita del sacerdote e maestro della scuola di Barbiana". Il Balestro del 14 agosto sarà invece dedicato al 75° di fondazione della sezione Avis di Massa. Una dedica insolita quella di maggio che esce un po’ dalla tradizione, e una dedica invece fedele alla tradizione, quella per il 127° balestro del 14 agosto, che predilige dediche legate alla storia di Massa Marittima. "Una dedicazione innovativa – aggiunge Soldatini – e di grande valore. Don Lorenzo Milani rappresenta un’esperienza eccezionale ed unica nel suo genere. Un profeta, un precursore dei tempi, che ha segnato la storia della pedagogia. Dalla esperienza della scuola di Barbiana è nato un concetto nuovo di scuola. Don Milani è stato un esempio di libertà assoluta, di una coscienza libera e critica che lo ha posto in contrasto con tutte le forme sociali che hanno privilegiato il potere invece del servizio agli uomini. Un esempio di coraggio a servizio della verità in difesa degli emarginati per una vera integrazione ed emancipazione degli ultimi". Per la dedicazione del 127° balestro che si disputerà il 14 agosto il Magistrato è tornato alla tradizione ponendo l’attenzione sul 75° anniversario della fondazione della sezione Avis a Massa. Un anniversario di grande significato e valore. Tutti conoscono bene l’importanza che ricopre l’Avis un servizio insostituibile che ogni anno concorre a salvare tante vite umane. Un impegno enorme dei volontari della nostra sezione che nonostante le difficoltà dei tempi continua ad avere numeri altissimi di donazioni. Due dedicazioni di grande stimolo anche per i pittori che si cimenteranno per la realizzazione del palio.