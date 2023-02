Balestri all’attacco "Esposto sbagliato"

"L’esposto alla magistratura presentato da Pci e Lega e la polemica scaturita in questi giorni sul crollo di un pezzo di mura cittadine in via dei Chiassarelli è strumentale e fuorviante". Inizia così Lorenzo Balestri, capogruppo di "Massa Avanti Insieme". "L’amministrazione comunale e il sindaco – aggiunge Balestri – consapevoli della precarietà del tratto di mura, non sono stati con le mani in mano, hanno lavorato fin da subito per risolvere il problema prima con l’installazione di un sistema di sostegno (puntelli), poi mettendo in campo tutte le operazioni necessarie per procedere, come la soprintendenza indicava, allo smontaggio completo di tutta la parte interessata. Il sindaco Giuntini è stato molto chiaro nello spiegare i motivi del ritardo nello smontaggio delle mura, ma evidentemente non lo è stato per la minoranza che specula e basta".