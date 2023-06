Baietti: "Miasmi dalla Gora e da Campo Cangino: è una vergogna"

Con l’avvento della stagione estiva, come ogni anno, i cittadini follonichesi ed i primi turisti tornano a ricordarsi, e soprattutto a sentire, l’amaro adagio estivo dei miasmi cittadini". Inizia così Danilo Baietti, di Fratelli d’Italia. "Dalla Gora, al depuratore di Campo Cangino, fino al sistema fognario in alcuni tratti del centro cittadino, questa è la cartolina di una città che dovrebbe vivere di turismo, ma che viene invece gestita da una amministrazione incapace di dare risposte – aggiunge – L’alveo della Gora è ormai invaso dalla vegetazione, in palese stato di completo abbandono nell’incuranza dei nostri amministratori. Da un lato, i versamenti dalle pompe di sollevamento delle fognature, dall’altra, l’ingresso di alghe nell’alveo che, con l’insabbiamento della foce, vanno in putrefazione emanando miasmi per tutta la città". Poi chiude: "Ma nella zona sud ci sono anche altri miasmi che arrivano dal depuratore di Campo Cangino. Passano gli anni ma le risposte non ci sono".