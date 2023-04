Bagno e Caldana problemi di traffico

Troppe situazioni pericolose a causa della elevata velocità dei veicoli in transito e il comandante della Polizia municipale Andrea de Sensi, ordina l’installazione di dissuasori di velocità. Da tempo le segnalazioni legate ad alcuni tratti stradali ritenuti particolarmente pericolosi erano arrivate in Municipio e i cittadini chiedevano interventi per garantire una maggiore sicurezza. In particolare, nelle indicazioni ricevute spiccava a Bagno di Gavorrano l’incrocio tra via Curiel e via Mameli nonostante siano presenti strisce pedonali. Lo spazio è utilizzato come parcheggio limitando la visibilità a chi guida, ma anche la frazione di Caldana ha i suoi poroblemi. In particolare il tratto iniziale di via Aldo Moro. Di fronte al ristorante, infatti, c’è un’area destinata ai tavoli ma le auto, sostandoci molto vicino, creano situazioni di pericolo.

Il comandante, quindi, ha preso la decisione di far installarei dissuasori , quelli di tipo "panettoni", che rendono più sicura la viabilità cittadina, con l’aggiunta, nel caso di Bagno, di segnaletica orizzontale con strisce bianche diagonali.

Roberto Pieralli