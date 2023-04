Azionisti Montepaschi "Ristori, ultima chance"

Sta per arrivare a scadenza l’ultima opportunità di ristoro per gli azionisti Mps. Dopo i primi due processi penali si apre un terzo filone sugli Npl (Non performing loan, i crediti difficili da estinguere): il prossimo 12 maggio partirà il procedimento che riguarda i reati di falso in bilancio e false comunicazioni sociali, nonché falso in prospetto informativo (per sopravvalutazione di crediti Npl) commessi tra l’1 giugno 2014 e il 29 luglio 2016. Confconsumatori ricorda che "potrà costituirsi chi era titolare di azioni della banca in questo periodo di tempo, anche se comprate prima o vendute nello stesso periodo di tempo, ed è pronta a raccogliere la documentazione necessaria alla costituzione fino al 4 maggio". Sarà possibile presentare la domanda di costituzione di parte civile ancora per un breve periodo di tempo: infatti la documentazione necessaria deve essere raccolta e depositata entro la data dell’udienza, ovvero il 12 maggio 2023.