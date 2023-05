"Aziende in calo, ma c’è fermento e ottimismo"

Sempre in occasione della Giornata della Ristorazione, Confcommercio Grosseto ha presentato gli ultimi dati sul comparto Pubblici esercizi elaborati dal Centro studi della Federazione sulla base dei dati di Infocamere.

A Grosseto sono 1.832 le imprese del settore che risultavano attive fino allo scorso 31 dicembre. Sempre alla stessa data, sono 50 le nuove imprese e 125 le cessazioni, con un saldo negativo di -75 attività.

Importanti i numeri anche a livello occupazionale: gli occupati dipendenti nell’anno 2022 sono stati, nel comparto, 5.287unità.

"Dietro al saldo negativo delle imprese della ristorazione ci sono diverse concause – spiegano Giulio Gennari e Gabriella Orlando, risopettivamente presidente e direttrice di Confcommercio – dagli strascichi della crisi pandemica al forte incremento dei costi in particolare delle materie prime e dell’energia che hanno eroso fortemente i margini operativi delle imprese".

"C’è ancora poi il grave problema del reperimento del personale stagionale, in particolare camerieri, baristi, cuochi e lavapiatti – continuano Gennari e Orlando –. Nonostante tutto, c’è ottimismo per il prossimo futuro. Stiamo assistendo nella nostra provincia ad un positivo fermento imprenditoriale con nuove aperture e ad un interessante rinnovo dell’offerta nell’ambito della ristorazione che guarda alle nuove tendenze di mercato. Questo ci dimostra che in Maremma l’intero sistema dell’accoglienza si sta strutturando".

"Anche la Provincia di Grosseto ha sottoscritto la Carta dei Valori della Ristorazione italiana – afferma poi il presidente Francesco Limatola – condividendone principi e finalità, perché siamo convinti che per valorizzare il nostro straordinario patrimonio agroalimentare sia necessario intraprendere un percorso unitario in cui istituzioni locali e imprenditori si muovano in armonia partendo dallo stesso quadro di riferimento di valori e obiettivi".