Aziende agricole Ecco i contributi

Il Comune di Pitigliano liquida il contributo destinato alle aziende agricole. Ammonta a 39.594 euro la cifra messa a bando dall’Amministrazione per erogare contributi a fondo perduto a sostegno delle 15 attività agricole.

"Siamo molto soddisfatti della risposta che ha ottenuto il bando – commenta Claudia Elmi, assessore alle attività produttive del Comune di Pitigliano –. Attraverso questa misura siamo riusciti a intercettare 15 microimprese del nostro territorio sostenendone la propensione all’investimento sulla loro attività" "Il bando – spiega Massimo Ulivieri, consigliere comunale con delega all’agricoltura – prevedeva due linee di finanziamento: in via prioritaria era finalizzato alla digitalizzazione, con l’erogazione di risorse per avviare processi di marketing e vendita on line, e solo in subordine per finanziare l’acquisto di macchinari".

Giancarlo Carletti