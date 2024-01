Azienda maremmana cerca un ingegnere e un perito

L’Agenzia regionale Toscana per l’Impiego, attraverso il Centro per l’Impiego di Grosseto organizza una giornata di colloqui per un’importante azienda locale. Le figure ricercate sono un ingegnere informatico e un perito elettronico a tempo determinato con ottime possibilità di stabilizzazione. Si valutano anche giovani senza esperienza per contratti di apprendistato.

Per candidarsi alle opportunità è possibile consultare il Portale Toscana Lavoro: Perito elettronico codice offerta GR-210373; Ingegnere informatico codice offerta GR-210374. Oppure inviare il curriculum a [email protected] scrivendo nell’oggetto "Recruiting day ingegnere e perito".

E’ possibile candidarsi entro domenica 21 gennaio. Per maggiori informazioni o chiarimenti contattare il Centro per l’Impiego di Grosseto, con sede in via della Prefettura (telefono 05519985081) o inviare una mail all’indirizzo [email protected]