Avviso pubblico per affidamenti di lavori, forniture e servizi

È stato pubblicato sul sito dell’Unione dei Comuni Colline Metallifere l’avviso pubblico per manifestazioni di interesse per le procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi in affidamento diretto o mediante procedura negoziata. L’avviso è stato redatto dal Servizio Patrimonio e Foreste e Protezione Civile dell’Unione. Possono fare domanda tutti gli operatori in possesso dei requisiti richiesti nell’Avviso nel paragrafo "Requisiti necessari". È possibile presentare la richiesta fino a giovedì 29. Le istanze potranno essere trasmesse a mano tramite corriere presso l’ufficio protocollo posto presso la sede dell’Unione di Comuni, per posta ordinaria all’indirizzo dell’Unione di Comuni o con Posta elettronica certificata all’indirizzo: [email protected]. In quest’ultimo caso l’istanza potrà essere inviata firmata digitalmente. La richiesta dovrà essere redatta sull’apposito modulo disponibile presso l’ufficio Patrimonio e Foreste e Protezione Civile associata dell’Unione di Comuni o scaricabile dal sito web dell’Ente. Maggiori informazioni sono disponibili al link del sito dell’Unione https://www.halleyweb.com/.../index/index/categoria/386