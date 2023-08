Avitabile & Servillo a Scarlino: Grey Cat Festival tra Musica, Natura e Sapori

Il Grey Cat Festival continua con nuovi appuntamenti. Concerti, trekking e degustazioni alla scoperta della musica dei grandi nomi del jazz italiano, della bellezza naturalistica e dei sapori del territorio. Oggi al Castello di Scarlino, in concerto il progetto che unisce Enzo Avitabile e Peppe Servillo che ripercorrono in chiave acustica i loro brani più iconici e quelli di altri autori a cui i due artisti sono legati. Avitabile & Servillo guidano il pubblico attraverso un percorso fatto di emozioni e di conoscenza di un linguaggio musicale personalissimo ed originale che li ha resi un riferimento della Musica Italiana e non solo. Nella "loro" musica hanno saputo sposare il bagaglio artistico di carriere ormai trentennali con una ricerca continua di innovazione musicale, con uno sguardo sempre attento al sociale, cantando le sofferenze degli ultimi ma anche le loro speranze, che sono le speranze di una grossa parte della popolazione del mondo. Gli artisti che cantano il Sud, che non è solo sud geografico ma uno stato dell’animo e della condizione umana. Domani Grey Cat Festival insieme al Parco Nazionale delle Colline Metallifere, alla scoperta del territorio in una giornata di musica, natura, storia e enogastronomia locale. Ritrovo alle 16.30 con una visita guidata, una camminata di un’ora circa attorno alla tenuta, con i Carabinieri Forestali e le guide del Parco per osservare gli animali presenti e la natura circostante. Alle 18 la giornata prosegue con una degustazione a cura di Le Strade del Vino. Alle 18.30, in concerto Bebo Ferra e Raffaele Casarano. Due grandi musicisti che incrociando i loro strumenti, danno vita a un concerto emozionante e di grande fascino.