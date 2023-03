Avis, un dono gradito Soldi da "Libera Caccia"

Se da una parte è fondamentale il contatto con le scuole, per promuovere la cultura della donazione tra i giovani e incrementare il numero dei donatori, dall’altra Avis è fucina di altre importanti iniziative. Intensa e presente infatti è l’attività della sezione di Massa Marittima che si muove su più fronti quello della promozione di iniziative organizzate dalla stessa associazione a cui si sommano le iniziative promesse da altre realtà associative e da enti pubblici della città. Domenica scorsa importante è stato il contributo ricevuto dal presidente e da alcuni consiglieri dell’associazione massetana che erano presenti alla gara canina, primo trofeo organizzato dall’Associazione Libera caccia Massa Marittima. Un’iniziativa che ha visto la consegna di un di 1.250 euro donati in beneficienza all’associazione. Per l’8 marzo altrettanto successo ha avuto l’iniziativa promossa dalla sezione trasfusionale che Festa della donna che proprio nel giorno della ricorrenza ha invitato le donne a prenotare la donazione e, le numerose donatrici che si sono presentate hanno ricevuto un piccolo pensiero da parte dell’Avis massetana. L’attività della sezione di Massa Marittima, è bene ricordarlo, rappresenta una realtà viva ed attiva certificata a livello regionale dove la città del balestro è seconda solo a Volterra a livello regionale per le donazioni grazie ai numerosi soci attivi. Basti pensare che nel periodo della pandemia la sezione ha svolto una attività che con numeri che parlano da soli e in linea agli anni precedenti con un bilancio che ha visto i donatori del comune di Massa Marittima crescere in modo più consistente i donatori registrando un 2,5%, un dato in controtendenza rispetto anche a molte altre realtà della provincia e ha portato la Città del Balestro ad essere la prima realtà in provincia per numero di donazioni ogni 1000 abitanti e seconda a livello regionale. L’Avis massetana si è sempre caratterizzata con un forte radicamento nelle attività sportive e culturali della città, sostenendo sport, attività ludiche e culturali. Uno dei balestri del 2023 sarà proprio dedicato all’Avis e si collega alle numerose partecipazioni negli anni precedenti tra le quali spicca il famoso collare realizzato proprio dalla sezione metallifera passato da vincitore a vincitore nel corso degli anni.