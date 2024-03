Avere un parco vicino casa fa bene alla salute

Il verde nei centri abitati ha un ruolo fondamentale, perché porta numerosi vantaggi all’ambiente e alle persone. Ha il potere di calmarci e allo stesso tempo caricarci di energia. Gli alberi, l’erba, le siepi, i giardini apportano ossigeno essenziale per l’uomo e assorbono anidride carbonica prodotta dai motori, dai riscaldamenti delle case e dalle fabbriche, nociva per la salute. La medicina consiglia a persone affette da alta pressione di passare almeno trenta minuti all’aperto, ma questo fa bene a tutti! Le piante possono persino cambiare il nostro umore, correggendone i disturbi. Negli ultimi anni, vari studi si sono dedicati a capire meglio la relazione tra ambiente e salute. Hanno dimostrato che la presenza di parchi e aree verdi può avere un impatto positivo sulla salute mentale e anche soltanto averli vicino alle proprie abitazioni, può ridurre le probabilità di depressione. Il verde non ha effetti negativi ma ci stiamo poco o quasi mai. Secondo i ricercatori, in un mondo che tende alla cementificazione non sarà necessario trasferirsi in campagna per beneficiare degli influssi positivi della natura, basterà aumentare gli spazi verdi nelle aree urbane. Si prevede che nel 2050, oltre il 70% della popolazione mondiale risiederà in città, quindi per preservare la relazione tra uomo e natura, bisognerà favorire l’estensione delle zone verdi cittadine, facilitando la creazione di giardini anche nei balconi.