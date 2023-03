"Avanti cosi Abbiamo tenuto botta"

"La dinamica delle imprese iscritte alla nostra Camera di commercio durante il decorso 2022, manifesta un andamento coerente con quanto abbiamo già avuto occasione di rilevare in occasione della diffusione dei rapporti trimestrali". Inizia così Riccardo Breda, presidente della Camera di Commercio. "Certamente il mosaico economico globale di cui il nostro sistema imprenditoriale costituisce un micro tassello – aggiunge – ha influenzato in modo estremamente marcato i risultati di un anno che possiamo definire dalla connotazione incerta: denso, a tutti i livelli, di ansie e preoccupazioni ma anche di qualche segnale positivo se confrontato con quanto registrato nei territori vicini e nei più ampi contesti regionale e nazionale". Poi chiude: "Possiamo dire, in buona sostanza, che abbiamo tenuto botta, soprattutto in provincia di Grosseto, dove il saldo con le sedi di impresa registrate l’anno precedente, pur negativo, è estremamente contenuto a differenza di quanto accade in altre realtà; mentre lo stock di imprese attive è addirittura in crescita, in controtendenza con i valori a livello regionale e nazionale. Di converso continua a manifestarsi in modo diffuso la crisi nel settore commerciale, mentre quello delle attività dei servizi di alloggio e ristorazione, facilmente riconducibile al turismo in senso stretto, sembra aver spento il rimbalzo positivo dello scorso anno".

"In buona sostanza – chiude Breda – quello che due anni fa, in fase pandemica, chiamavamo ‘ibernazione del tessuto imprenditoriale’ continua nell’opera di lento disgelo, anche se i risultati dell’ultimo trimestre, ci invitano a superare una diffusa cupa incertezza con un impegno dal basso che sia da stimolo ai più elevati livelli per superare l’attuale situazione".