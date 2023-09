Autumn dance. A lezione insieme ai big

Giunto al termine "Autumn dance intensive workshop" l’atteso evento della grande danza organizzato da Domenico Saracino. Presenti 150 ballerini e ballerine non solo da Grosseto ma anche da altre province. Ad ospitare i numerosissimi danzatori il Liceo Coreutico di Grosseto, e la Scuola Progetto Danza di Barbara Botarelli. Due giornate segnate da professionisti del settore danza come Kledi Kadiu (modern), Alessandro Bigonzetti (danza classica), Spillo (hiphop), Alessandra Benedetti (contemporaneo contaminato), Kino McHugh (urban). Forza, energia e tecnica sono state le caratteristiche della classe di hiphop di Spillo nome d’arte di Simone Milani. "È stata una lezione tanto piacevole in una location molto accogliente – dice il ballerino –. Grande energia e attenzione in classe. È stato bello tornare a Grosseto dove ho bellissimi ricordi".

"È stato un evento molto importante dal profilo della formazione e aggregazione tra ragazzi e insegnanti – dice Bigonzetti –. Due giorni all’insegna della buona danza". A rappresentare lo stile contemporaneo contaminato è Arianna Benedetti (insieme alla sua assistente Rebecca Intermite) docente e coreografa internazionale. "C’è affetto per questo incontro – commenta –, ho trovato allevi con tanta voglia di imparare. C’è stata tanta energia e qualità".

L’evento si è concluso con la classe urban di Kino McHugh: "Mi sono sentita così appagata dal cuore che questi ragazzi hanno per quest‘arte e il talento che hanno mostrato. La passione che trovo in Italia non la trovo da nessuna parte". "E’ stata una bellissima occasione di confronto e di connessione con altre realtà", dice Barabra Botarelli.

Mimmo Saracino, organizzatore dell’evento, sta cercando di proporre progetti in ogni stagione dove lo scopo è la formazione grazie ad una accurata ricerca di insegnanti di spessore e di livello internazionale in tutti gli stili di danza affinché le nuove promesse possano sviluppare al meglio la versatilità. "Non seguo le mode – dice –, lavoro esclusivamente per i ragazzi".

Maria Vittoria Gaviano