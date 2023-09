"Autumn Dance a Grosseto: 2 giorni di formazione con docenti internazionali"

Torna la grande danza a Grosseto, con "Autumn Dance Intensive Workshop". Due giorni, sabato 23 e domenica 24 di formazione intensiva con docenti di fama internazionale. Sulla scia dell’ultimo "Festival Internazionale Danza e Coreografia Città di Grosseto", l’organizzazione di Domenico Saracino porta in città un nuovo modo di approcciarsi all’Arte della Danza, un’opportunità di studio e lavoro con docenti di altissimo livello. Ci sarà Kino McHug, direttamente da Londra, ballerina e coreografa giapponese, ricercata in tutto il mondo; Mattia Saracino che da Grosseto è arrivato in Germania dove ha perfezionato la tecnica contemporanea; Spillo con l’energia, la forza, la tecnica e l’eleganza dell’hip hop, direttamente dalla scuola più conosciuta d’Italia, quella di Amici di Maria de Filippi; Alessandro Bigonzetti, coreografo ed insegnante di danza classica. E poi, l’incontro sicuramente più atteso, con Kledi Kadiu, ballerino, insegnante e corografo con un importante background alle spalle. Insomma, grandi nomi della danza che per un weekend condivideranno le proprie esperienze con ragazzi e ragazze che avranno l’opportunità di studiare e confrontarsi. Le lezioni si svolgeranno presso il Liceo Coreutico di Grosseto, che metterà a disposizione la propria sala, e nella Scuola Asd Progetto Danza di Barbara Botarelli.