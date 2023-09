"Autovelox e dissuasori a Gavorrano, Castellacciaservono protesta"

Protesta da parte dei residenti della frazione di Castellaccia per la mancanza di provvedimenti contro l’eccessiva velocità dei mezzi in transito nella borgata.nti per carcare di convincere chi è tenuto a regolare questa situazione. E Gina Redi (nella foto) si fa portavoce del disappunto e soprattutto della crescente di chi vive a Castellaccia . "Questo – afferma Gina Redi – è un piccolo borgo, conosciuto per la vicinanza a Rocca di Frassinello importante cantina progettata da Renzo Piano e alla necropoli etrusca di San Germano. Da tempo però gli abitanti sono molto preoccupati perché essendo una piccola frazione che si sviluppa lungo una strada provinciale, dove i mezzi passano a velocità incontrollata, troppe volte si e sfiorata la tragedia e a nulla sono serviti i rilevatori di velocità sistemati dall’Amministrazione comunale". Numerosi sono stati gli incontri che Gina Redi ha avuto con i residenti di Castellaccia. "Vedendomi spesso in questi giorni con gli abitanti di Castellaccia, miei compaesani – prosegue la Redi – molti di loro mi hanno fatto presente che la preoccupazione è aumentata in quanto i cassonetti della raccolta dei rifiuti, sono stati posizionati lungo strada e per l’esattezza proprio davanti alla fermata dell’autobus. Una scelta che ha sollevato malumori ed accresciuto la preoccupazione fra i residenti. "Proprio per evitare che in futturo accadano incidente – chiude Gina Redi – chiediamo all’Amministrazione di intervenire e gli stessi abitanti suggeriscono una soluzione : posizionare autovelox e con gli introiti collocare più dossi rallentatori. E cogliamo l’occasione per invitare chi di dovere, di trovare una soluzione positiva al più presto, prima che sia troppo tardi".

Roberto Pieralli