Autorità portuale. Gabriele Fusini presiede la nuova Commissione

MONTE ARGENTARIONei giorni scorsi si sono insediate le commissioni consultive in seno all’Autorità portuale regionale per il porto di Porto Santo Stefano e anche per quello di Viareggio. Previste dalla Legge Regionale Toscana 23/2012, le commissioni (uno per ogni porto dell’Autorità Portuale) hanno la funzione di esprimere parere obbligatorio ma non vincolante sul piano regolatore portuale, sul piano delle attività e sugli indirizzi e direttive per il rilascio delle concessioni demaniali e di ogni altra concessione o autorizzazione nell’area portuale. Con decreto del presidente della giunta regionale numero 112 del 13 agosto 2024 e numero 3 del 20 gennaio di quest’anno sono state nominate le commissioni consultive di Viareggio e di Porto Santo Stefano, composte da nove membri rappresentanti e designati dai sindacati, dalle organizzazioni imprenditoriali più rappresentative, dalle organizzazioni imprenditoriali e sindacali del settore pesca. Giovedì 27 la commissione consultiva del porto di Porto Santo Stefano, insediatasi il 20 febbraio, ha proceduto alla scelta del presidente nella figura del signor Gabriele Fusini. Sono in fase di perfezionamento le commissioni consultive degli altri due porti che fanno parte del controllo dell’Autorità Portuale Regione, ovvero Isola del Giglio e Marina di Campo.