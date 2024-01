Autorità in Comune. Pietre d’inciampo come "monumento" contro la violenza

La memoria, ponte tra passato e futuro, ci accompagna facendoci riflettere nel presente. Ci da stabilità anche se sotto al ponte si sa, c’è sempre il vuoto. Come il vuoto incolmabile lasciato da uno dei periodi oscuri, l’Olocausto. Ieri a Grosseto nel "Giorno della Memoria" si è svolta la commemorazione davanti alle pietre di inciampo in piazza Duomo. Sono intervenuti il prefetto Paola Berardino, il presidente della Provincia Francesco Limatola, il presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti, la presidente della sezione "Carla Nespolo" dell’Anpi Daniela Castiglione, il presidente Isgrec Lio Scheggi e don Franco Cencioni. Tutti di fronte alle pietre di inciampo in memoria dei tre antifascisti grossetani deportati: Albo Bellucci, Italo Ragni e Giuseppe Scopetani.

"Riflettere sul passato – ha detto Turbanti – significa costruire un futuro migliore basato sul rispetto, dignità, inclusione, dialogo e ascolto". "La memoria – ha sottolineato Paola Berardino – è un modo per coltivare l’iniziativa delle pietre d’inciampo. Inciampo non fisico, ma visivo e mentale affinché la memoria non crei indifferenza". "È importante ricordare – ha detto Limatola – come antidoto all’oblio e al pericolo degli episodi di violenza e razzismo di oggi. La memoria contro i fantasmi del passato, per trasmettere alle future generazioni i valori della civiltà umana e della nostra costituzione". "Deve esserci stimolo a praticare memoria ogni giorno – ha detto Scheggi –. Credo sarebbe stato utile se fossero stati presenti tanti giovani a questa cerimonia, solo attraverso le loro relazioni si costruirà un tessuto resistente ai segnali non positivi".

"Preserviamo il ricordo dei Giusti che hanno rischiato la propria vita, per salvare anche un singolo essere umano – ha poi detto Castiglione – chi salva una vita è in grado di salvare il mondo e l’intera umanità".

Don Franco ha poi riservato un pensiero ai giovani. "Coltiviamo la memoria affinché arrivi ai nostri ragazzi per farli riconciliare con se stessi. Aiutati dalle famiglie al reciproco rispetto, accoglienza e aiuto per ritrovarsi nel cammino che li porterà ad essere cittadini capaci di costruire una società dove la giustizia è fondamento di quella pace che è desiderio di tutti noi".

Maria Vittoria Gaviano