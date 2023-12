"Autori al centro" anima due paesi

COLLINE

Autori al centro: musica e arte animano il ponte dell’Immacolata a Scansano e Magliano. Il taglio del nastro ieri nella Cantina del Morellino di Scansano, le due amministrazioni con il direttore artistico Anna del Vacchio hanno aperto le danze con una special guest d’onore, Miss Coraggio Ilenia Garofalo (nella foto) e ora sarà festa grande con tanti eventi nei territori fino a domenica. Gli appuntamenti racconteranno di musica, fotografia, arte e recitazione in varie forme. I due Comuni hanno unito le forze coinvolgendo Proloco, associazioni del territorio e Auser, bande musicali e artisti locali, commercianti e cittadini. Il cuore dell’evento sarà il festival "Autori al centro" che, sul palco del teatro Castagnoli vedrà esibirsi ed incontrare il pubblico i dodici finalisti del concorso nazionale per autori e cantautori, artisti di tutte le età e provenienti da tutta Italia con la comune passione per la musica. In palio premi specialissimi: le bottiglie magnum di Morellino offerte dalla Cantina del Morellino sono state trasformate da artisti locali in "bottiglie d’autore" con etichette speciali. A fare da ricca cornice ai concerti e alla premiazione dagli artisti ci saranno mostre fotografiche e di pittura, laboratori teatrali, master class e seminari su vari argomenti. Negli eventi sono state coinvolte l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti) e interpreti per la lingua dei segni (Lis).