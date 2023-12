Automobile va a fuoco nel parcheggio

Paura a Castiglione della Pescaia per un’automobile andata a fuoco sotto la collina di Poggio d’Oro. L’episodio è accaduto ieri, intorno alle 15, le fiamme si sono viste anche da notevole distanza e l’odore acre si è poi diffuso verso il centro del paese. A prendere fuoco una Ford Focus familiare, parcheggiata nella zona di Santa Maria e sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, insieme alla Polizia municipale e ai Carabinieri della locale stazione. E a Grosseto, ieri poco dopo le 17, un ciclista è stato urtato da un’automobile all’altezza della rotatoria di via della Repubblica, fortunatamente le sue condizioni non sono gravi, anche se è stato portato in ospedale per accertamenti. Sul posto è intervenuta la Polizia municipale.