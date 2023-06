Automobile in fiamme sulla strada del Padule

Paura ieri sulla strada provinciale 3, nel comune di Castiglione della Pescaia. Un’automobile stava viaggiando regolarmente quando, intorno alle 12.50, è presa fuoco. L’uomo alla guida del mezzo ha fermato la sua marcia, è sceso dalla macchina, si è messo in salvo e ha poi chiamato i soccorsi. Nonostante la paura, il conducente non ha riportato ferite, mentre la macchina è andata completamente distrutta. Sul posto si sono precipitati gli uomini di una squadra dei vigili del fuoco. Questi hanno verificato che non vi fossero feriti, quindi si sono assicurati dello stato di salute dell’uomo e poi hanno provveduto allo spegnimento dell’autovettura che per cause in corso di accertamento è andata in fiamme. Il traffico, inevitabilmente, ha subito dei rallentamenti ed è stato regolato dalla Polizia municipale di Castiglione della Pescaia.