Autocisterna fuori strada vicino a Montepescali

Incidente ad un’autocisterna che trasportava benzina. Il fatto è accaduto ieri pomeriggio sulla strada comunale che arriva a Montepescali. L’uomo che era alla guida del mezzo pesante voleva raggiungere la frazione di Braccagni, ma per una manovra errata era entrato sulla strada comunale che porta al paese di Montepescali. Una strada molto tortuosa che arriva direttamente fin sotto al paese sulla colline. Mentre il mezzo si trovava in una curva, l’autista non è riuscito ad evitare che una delle ruote finisse nella fossetta e il mezzo si è praticamente bloccato. Il conducente non è rimasto ferito e sul posto sono accorsi prima i carabinieri e i vigili del fuoco. Pesanti le ripercussioni del traffico: la strada infatti è rimasta per gran parte della giornata chiusa al traffico. Ieri pomeriggio una donna di 67 anni intanto è stata investita al sottopasso di via Telamonio. Fortunatamente ferita lievemente.