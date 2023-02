Autobus senza documenti: via al sequestro

La collaborazione tra Polizia e Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha prodotto, in un’ottica di maggiore sicurezza per i ragazzi, un’intensificazione dei controlli dei pullman impiegati per il trasporto degli studenti. La Polizia stradale di Grosseto ha pienamente aderito all’iniziativa e, nei giorni scorsi, seguendo le segnalazioni dei dirigenti scolastici, ha effettuato numerosi controlli a quei veicoli, soprattutto autobus, utilizzati per il trasporto dei ragazzi in occasione dei loro viaggi di istruzione che sono in programma da adesso fino alla primavera inoltrata. Questo al fine di verificarne efficienza e sicurezza. Le verifiche dei poliziotti hanno interessato la gita scolastica di una scuola primaria di Rispescia, che doveva recarsi a Campagnatico. E invece il bus è stato sequestrato dalla Polizia stradale di Orbetello. Gli agenti hanno fermato il pullman sottoponendo autista e mezzo ai controlli del caso. Il distaccamenti di Orbetello verificato le condizioni psicofisiche dell’autista, sia attraverso l’analisi delle ore di guida e di riposo, che attraverso l’etilometro, quindi i poliziotti si sono concentrati sul mezzo: dopo un accurato controllo sia sulle dotazioni di emergenza che sui documenti necessari alla circolazione, hanno contestato all’autista l’assenza, sul mezzo, dei cosiddetti "martelletti", necessari per la rottura dei vetri in situazioni di emergenza. Hanno anche rilevato la mancanza della cosiddetta "distrazione", ovvero il permesso di dirottare un pullman solitamente utilizzato per la linea, al servizio di una gita scolastica, per cui è stata elevata un’ulteriore sanzione e il mezzo stato sottoposto a sequestro amministrativo. I ragazzi sono dunque stato spostati su un altro mezzo, e la gita è proseguita regolarmente anche se poi sono arrivati a destinazione con un po’ di ritardo. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.