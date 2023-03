Auto "vola" fuori strada, 27enne gravissima: ricoverata a Siena

L’auto si è ribalta più volte percorrendo una distanza di 40 metri e "volando" letteralmente per cinque metri in basso in un piccolo viadotto. E’ terribile l’incidente avvenuto ieri mattina vicino allo svincolo di Montiano sull’Aurelia, a Rispescia. Al volante una ragazza di 27 anni che abita alle Stiacciole: stava viaggiando verso nord. Si tratta di una piccola utilitaria che dopo l’impatto con il guard rail è "decollata" dopo aver sbattuto nel new jersey centrale ed è finita nel terreno a fianco della carreggiata andando completamente distrutta. La donna di 27 anni è in condizioni serie e lotta tra la vita e la morte all’ospedale Le Scotte di Siena, dove ci è arrivata con l’elisoccorso Pegaso che è atterrato sul campo. La ragazza è stata sbalzata fuori dall’abitacolo e ha riportato ferite importanti alle gambe e alle braccia. Dopo l’impatto il motore dell’auto si è staccato dalla scocca ricadendo a pochi metri dalla ragazza con il rischio che fosse colpita. Sul posto anche la Polizia stradale.