Auto sperona scooterista sedicenne a Grosseto, fuga del conducente

Cade dallo scooter urtato da un’auto che aveva appena sorpassato e il conducente dell’auto prima si ferma, poi una volta certo che nessuno avesse chiamato le Forze dell’ordine, è risalito sul veicolo e se n’è andato. Senza preoccuparsi né delle reali condizioni del ragazzo finito sull’asfalto né, tantomeno, allertare il "118". E’ quanto accaduto poco dopo le 18.30 di giovedì sulla strada delle Collacchie e il ragazzo rimasto ferito è un sedicenne che in sella al suo scooter stava percorrendo la strada tra Marina e Grosseto. Dopo aver superato alcune auto (e anche un trattore), una di queste (di colore nero) lo ha speronato facendolo cadere. L’uomo alla guida è sceso, non si è assicurato delle condizioni del giovane, non ha lasciato né nome né un recapito telefonico, e poi è risalito in macchina e se n’è andato.