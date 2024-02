Auto mediche, l’ira del sindaco: "Ridimensionamento vicino. Situazione intollerabile"

"È ormai prossima la riorganizzazione del servizio di emergenza-urgenza nella nostra provincia. E Grosseto sembra ne stia facendo ancora una volta le spese. Non posso permetterlo: ho il dovere di prendere una posizione netta a difesa dei nostri operatori del settore sanitario". Inizia così la lettera del sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna. "L’Asl sud Est – aggiunge – ha recentemente proposto una puntuale riorganizzazione delle auto mediche nel Grossetano. Oggi questi mezzi sono posizionati sui presìdi ospedalieri: Grosseto ne ha due anche a fronte delle presenze turistiche estive spalmate su di un territorio molto esteso. La proposta di riorganizzazione prevede che un’auto medica di Grosseto venga soppressa; in questo modo verrebbe recuperato il personale infermieristico sufficiente per poter istituire due nuove postazioni di emergenza territoriale: una a Santa Fiora e l’altra a Civitella Paganico. Insomma, una coperta corta che vede scoprire il personale sanitario sull’emergenza di Grosseto quasi a ridosso della stagione estiva". Poi prosegue: "Come sindaco sono ogni giorno chiamato ad applicare le regole della sana amministrazione attraverso l’ottimizzazione delle risorse. E allora perché la provincia di Siena vede la presenza di 11 postazioni di auto medica con medico a bordo (Pet) mentre la nostra provincia, ben più estesa ne ha solo 6? L’Asl è chiamata a ottimizzare le risorse, lo posso anche capire. Ma come sindaco del capoluogo maremmano non posso accettare una proposta che va a ridimensionare ulteriormente la nostra rete sanitaria. Non è possibile che Grosseto debba pagare un’intoccabilità territoriale di altri. Non è tollerabile si vada ancora una volta a sforbiciare sulla nostra sanità. A poche settimane dalle elezioni del Consiglio provinciale e prossimi alle elezioni amministrative, il progetto delle auto mediche sperimentali rischia di apparire strumentale. Un’ipotesi, anche questa, assolutamente non accettabile".