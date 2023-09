Auto in fiamme Donna riesce a fuggire

Ha visto il fumo uscire dal cofano della sua auto dopo poco che era partita e ha capito che c’era qualcosa che non andava. Una donna è scesa dal veicolo e le fiamme sono immediatamente divampate. L’auto, in via Saragat a Bagno di Gavorrano, è stata completamente distrutta. L’incendio si è sviluppato velocemente, soltanto il tempo di fuggire per la conducente che si è accorta del fumo ha fermato la macchina in mezzo alla strada e si è immediatamente allontanata. Un gesto che ha evitato così che le fiamme si propagassero anche ad altri veicoli. Sono stati attimi di paura in pieno centro abitato, nella zona del supermercato Coop di Bagno di Gavorrano. In tanti residenti sono usciti per strada anche dal vicino Centro anziani. Per fortuna nessun ferito, solo tanta paura e un fumo denso e nero che si alzato in cielo ed è stato visibile da chilometri di distanza.