Auto in divieto, bus bloccati Disagi a servizi e cittadini

Auto in doppia fila e in divieto di sosta a Porto Ercole e in Feniglia, gli autobus non riescono a passare e arrivano in ritardo alle fermate. I disagi alla circolazione in alcune zone dell’Argentario e della costa ci vengono segnalate direttamente dall’azienda Autolinee Toscane, che a sua volta sta ricevendo in questi giorni diverse segnalazioni sia dai cittadini che dagli autisti dipendenti della società di trasporti. Un problema che nasce con l’arrivo dell’estate, quando la popolazione aumenta e, con essa, anche i disagi alla circolazione e ai parcheggi. Pare infatti che, stando a quanto segnalato da AT, alcune auto in sosta vietata non abbiano consentito il repentino passaggio dei mezzi destinati al trasporto delle persone, dovendo fare in alcuni casi delle manovre aggiuntive per poter riuscire a passare e proseguire la propria corsa, soprattutto in alcuni punti dove, per conformazione della strada, è difficile passare già normalmente. Questo avrebbe causato notevoli ritardi, mandando su tutte le furie alcuni cittadini che hanno poi telefonato all’azienda. E i disagi sono arrivati anche agli autisti, che si sono dovuti districare per proseguire per le vie del paese con l’autobus. "Autolinee Toscane sta ricevendo alcune segnalazioni di ritardi sulle linee in transito da Porto Ercole – sottolineano dall’azienda – dove la presenza di auto private in sosta vietata impedisce o rallenta il transito dei mezzi di Tpl. Anche stamani (ieri, ndr), ad esempio, la sosta di un’auto privata al capolinea di Ricasoli La Rocca ha reso complesse le manovre di inversione di marcia, causando ritardi sulla corsa. Una situazione simile si è verificata nel week end anche in Feniglia". Anche nei pressi dell’arenile, il passaggio dei mezzi è stato difficoltoso, tanto che l’azienda di trasporti si è attivata per fare sì che i disagi e i ritardi dovuti a questo tipo di problema vengano meno. "Autolinee Toscane – proseguono ancora dall’azienda – è in contatto con la Polizia Municipale locale per sensibilizzare il rispetto dei divieti di sosta, così da poter svolgere regolarmente il proprio servizio". La situazione sarà dunque monitorata dall’azienda, con la speranza anche di sensibilizzare gli automobilisti e fare in modo che questi episodi non accadano più in futuro.

Andrea Capitani