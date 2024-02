Auto finisce fuori strada e si rovescia nel fosso

Un ragazzo di 30 anni è rimasto ferito in un incidente stradale (nella foto) accaduto intorno alle 17.30 di ieri sulla strada provinciale "Polesine", nella zona della località "Acquisti".

Il ragazzo era alla guida di una Fiat Panda sulla quale viaggiava da solo in direzione Grosseto quando, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia municipale che è intervenuta per eseguire i rilievi, l’utilitaria nei pressi di un piccolo ponte è uscita di strada finendo la corsa nel fosso laterale, rovesciandosi.

Una brutta dinamica che però, per fortuna, non sembrava avesse avuto conseguenze fisiche di particolare preoccupazione per il conducente. Rimasto sempre cosciente, è stato soccorso dal personale del "118" e trasferito in ospedale per ulteriori accertamenti.

L’auto, invece, è stata recuperata e rimossa.

Si tratta del terzo incidente che accade in quella strada nel giro di pochi giorni e i cittadini segnalano di nuovo la pericolosità del tracciato.

A volte – dicono – con rischi causati dall’eccessiva velocità dei veicoli in transito, ma in altri casi la pericolosità sta proprio nella conformazione della strada e nella sua risicata larghezza.