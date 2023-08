Auto finisce fuori strada a Scarlino: grave 55enne - Ricostruzione dell'incidente

Ieri pomeriggio, intorno alle 17.45, sulla strada provinciale numero 60, per l’esattezza tra il Puntone e Scarlino, un’automobile prima è finita fuori strada, quindi si è ribaltata sul ciglio della carreggiata. Al suo interno si trovava anche un uomo di 55 anni che si è ferito gravemente. Il cinquantacinquenne, che è appunto in gravi condizioni ( è stato trasportato in codice 3 all’ospedale), è stato trasferito alle Scotte di Siena con l’elisoccorso Pegaso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco e l’ambulanza della Croce rossa i cui operatori sono stati impegnati a soccorrere anche gli altri occupanti dell’auto.

L’incidente è accaduto in pieno giorno, su una strada molto trafficata. L’auto ribaltata sul ciglio della strada ha causato anche problemi al traffico. Lunghe file di auto sono rimaste ferme per consentire prima le attività di soccorso degli occupanti, poi successivamente quelle relative alla ricostruzione della dinamica del ribaltamento dell’automobile.