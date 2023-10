Auto e fioriere danneggiate dai vandali in centro. Anvu: "Necessario rafforzare i controlli di notte"

A Orbetello auto danneggiate di notte dai vandali. Alcune automobili sono state prese di rima: danneggiate e rigate, quasi per tutta la lunghezza del mezzo. Non è la prima volta che nella cittadina lagunare si mettono in azione piccole bande di ragazzi che colpiscono o le auto di privati cittadini o beni pubblici. Sono state, ifatti, danneggiate o riempite di materiale plastico anche diverse fioriere, che si trovano nelle vie del centro storico e della ztl. Dopo questi ennesimi atti di vandalismo, il sindacato della Polizia locale (Anvu), è tornato a chiedere che siano programmate e previste pattuglie locali della Polizia municipale, che siano "di rinforzo alle altre forze dell’ordine, quali Carabinieri e Guardia di Finanza". "Vanno potenziati – ha concluso l’Anvu – gli organici edi servizi esterni."