Auto distrugge ringhiera Poi rimane sospesa

Spettacolare incidente nella città del Balestro, per fortuna senza gravi conseguenze: un’auto, per cause in corso di accertamento da parte del comando della polizia municipale, all’alba, è andata a sbattere sulla ringhiera di recinzione della via di Circonvallazione. A causa dell’ impatto , la vettura, una Mercedes Classe A, che si ritrova con la parte anteriore completamente distrutta, ha divelto una decina di metri della ringhiera, rimanendo in bilico sul vuoto. I soccorsi hanno poi messo in sicurezza il mezzo abbattendo un cancello che immetteva nella proprietà sottostante e sgombrando la via Circonvallazione rendendo scorrevole il traffico particolarmente intenso in questo periodo. Per fortuna non ci sono stati feriti. Un mesetto indietro, analogo incidente era capitato a una ragazza a due passi dalla "Cupolina": dopo aver divelto anche lei diversi metri di ringhiera, era finita nel baratro sottostante, senza fortunatamente ferirsi.

R.P.