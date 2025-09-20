Perde il controllo dell’auto e finisce in un canale di scolo, recuperato dai vigili del fuoco

Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini

Grosseto
CronacaPerde il controllo dell’auto e finisce in un canale di scolo, recuperato dai vigili del fuoco
20 set 2025
REDAZIONE GROSSETO


E’ stato necessario mettere in sicurezza la vettura: era alimentata con un sistema benzina-Gpl

L'auto recuperata dai vigili del fuoco



Per approfondire:

Grosseto, 20 settembre 2025 – Paura per un incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi a Castiglione della Pescaia, in via Orsa Maggiore. Un’autovettura, dopo aver urtato alcuni segnali stradali lungo la via del mercato, ha perso il controllo terminando la corsa all’interno di un canale di scolo in cemento. Il conducente è unico occupante, uscito autonomamente dal mezzo, è stato preso in carico dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per accertamenti.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco del comando di Grosseto, è intervenuta anche la Polizia Municipale per i rilievi del caso. I pompieri hanno provveduto al recupero del veicolo e alla messa in sicurezza dell’area. L’autovettura era alimentata a benzina/Gpl: è stata quindi messa in sicurezza anche la bombola, evitando ulteriori rischi.

© Riproduzione riservata