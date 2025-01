Aurelia Antica: alberi di Natale da votare

Il centro commerciale Aurelia Antica ha organizzato il primo contest social dedicato ai mini-alberi di Natale dei bambini. Sono ancora esposti in galleria i 22 alberi di Natale realizzati dagli alunni dei 4 istituti scolastici grossetani che hanno partecipato all’iniziativa e sulla pagina facebook del centro commerciale è in corso il contest per scegliere il migliore: è facile, basta mettere un ’like’ alla singola foto corrispondente al proprio albero preferito. Sono già centinaia i ’like’ espressi, ma i giochi sono ancora aperti: per partecipare c’è tempo fino a venerdì 10 gennaio, giorno in cui il contest sarà chiuso e allora non resterà che contare tutte le preferenze per decretare il vincitore. Alla classe che ha realizzato l’albero di Natale che avrà ottenuto più preferenze andrà un premio speciale. La giuria tecnica, intanto, ha già espresso il proprio verdetto, comunicato nel corso della grande festa del 20 dicembre scorso in galleria: i vincitori sono gli alberi di Natale dei bambini della sezione "Grandi" della scuola Santa Lucia (primo premio, 150 euro in buoni per materiale scolastico da spendere all’interno del centro commerciale), della sezione "Gialli" della scuola dell’infanzia Cottolengo (secondo premio, 100 euro in buoni) e della III D della scuola primaria di via Giotto (terzo premio, 50 euro in buoni).